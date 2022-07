In fostul showroom eMag din Moara de Foc va functiona un supermarket pentru animale de companie

Complexul Niciman va gazdui, de la sfarsitul lunii iulie, un supermarket pentru animale de companie in locul unde anterior a functionat showroom-ul eMag, magazinul online mutandu-si recent toate operatiunile la showroom-ul de la Iulius Mall.Potrivit unor informatii afisate la complexul Niciman, la fostul showroom eMag va functiona un magazin Zoocenter, in incinta caruia va fi disponibila o gama variata de hrana si accesorii pentru animale de companie.In ultimul an, zona complexului Niciman a ... citeste toata stirea