In Iasi revin festivalurile de moda

Romanian Creative Week (RCW), eveniment - emblema al Iasului, va avea loc in perioada 20 - 30 maiPrimaria Iasi si Federatia Patronatelor din Industriile Creative anunta organizarea astazi, 3 mai, la ora 13.00, in Sala "Vasile Pogor" a Palatului Roznovanu, unei conferinte de presa dedicata Romanian Creative Week (RCW), eveniment - emblema al Iasului, care va avea loc in perioada 20 - 30 mai. Conferinta de presa va fi sustinuta de primarul Mihai Chirica si organizatorii RCW si ii va avea ... citeste toata stirea