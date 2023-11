Se intalnesc din ce in ce mai multe cazuri de copii obezi in judetul Iasi, conform unei monitorizari realizate de catre Ministerul Sanatatii. De altfel, Iasul este unul dintre judetele cu cele mai multe cazuri de copii obezi la suta de mii de locuitori din tara, analizand populatia cu varsta intre 0 - 19 ani. In mod concret, in clasamentul realizat de Ministerul Sanatatii, pe primul loc este de departe Timisul, cu 662,6 cazuri noi la suta de mii de locuitori in perioada 2018 - 2020. Este urmat ... citeste toata stirea