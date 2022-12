In judet a mai aparut un oras: are o populatie de 10.000 de locuitori. De unde au aparut acesti oameni?

Potrivit datelor statistice oficiale, in Romania, populatia a crescut in primul an de pandemie doar in zece judete ale tarii (inclusiv Municipiul Bucuresti), in vreme ce in 32 de judete a scazut. Iar intre judetele cu populatie in crestere, trei (Iasi, Vaslui si Suceava) sunt din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Judetului Iasi practic i-a mai "crescut" un oras de marimea Harlaului, in numai un an: are o populatie mai mare cu 10.000 de oameni.La Iasi, populatia a crescut in 2020 fata de anul ... citeste toata stirea