In judetul Iasi vor fi amenajate 16 statii de reincarcare a vehiculelor electrice

* "Cu finantarea de 2,9 milioane de lei pe care am obtinut-o de la AFM vom instala 16 statii de reincarcare pentru vehicule electrice si astfel vom crea infrastructura necesara pentru a le oferi iesenilor posibilitatea de a alege mijloace alternative de transport, ecologice si mai putin poluante", a transmis presedintele CJ IasiConsiliul Judetean Iasi a depus in vederea finantarii in cadrul Programului Administratiei Fondului pentru Mediu, privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera