In cursul zilei de ieri, o echipa de medici de la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, in parteneriat cu Roche Romania, au organizat o masa rotunda in care au dezbatut importanta programelor de screening si rolul echipei multidisciplinare in tratarea pacientilor descoperiti cu cancer de san.In contextul in care cancerul de san este cea mai frecventa forma de cancer la femei in Romania, cu peste 12.000 cazuri noi in fiecare an, specialistii au prezentat doua contexte relevante: cat este ... citeste toata stirea