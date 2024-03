In Pacurari se deschide cel mai mare centru de fitness din Iasi. 4 etaje si 2.000 de metri patrati. Cum arata - FOTO

In mai putin de doua luni urmeaza sa se deschida la Iasi, in Pacurari, cel mai mare centru de fitness din judet si din Moldova. Desfasurat pe o suprafata de 2.000 de metri patrati, cu 12 locuri de parcare incluse, centrul de fitness Body Line va oferi, pe patru etaje, diverse posibilitati de antrenament, de la cardio si fitness, la cycling indoor sau Taekwondo.Construita cu finantare europeana, cladirea centrului sportiv era initial programata sa fie finalizata in ultima zi a anului trecut, ... citește toată știrea