Fost deputat si actual city manager al Iasiului, Petru Movila a fost obligat de instanta sa-si asume intretinerea copilului "din flori". Magistratii Tribunalului au confirmat sentinta adoptata de Judecatorie in urma cu un an, respingand apelurile declarate de Petru Movila si de mama copilului acestuia. Movila va trebuie sa achite lunar o pensie de intretinere in cuantum de o sesime din venitul sau net. Decizia instantei este definitiva."Dispune ca exercitarea autoritatii parintesti fata de ... citeste toata stirea