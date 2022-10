In prag de pelerinaj, cazurile de Covid sunt la cel mai scazut nivel

Iasul se pregateste de pelerinajul de Sfanta Parascheva, care va aduce peste 300.000 de credinciosi din toata tara in capitala Moldovei, cu cea mai buna situatie epidemiologica din ultimii 3 ani, in ceea ce priveste infectiile cu COVID-19.Conform ultimei raportari a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi, in ultimele 24 de ore au fost depistate doar 27 de cazuri noi de infectie cu SARS-CoV-2 in tot judetul, in spitale sunt internate cu forme moderate si severe doar 59 de persoane, dintre ... citeste toata stirea