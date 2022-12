In premiera, consiliere psihologica gratuita pentru copii

Copiii din Romania pot beneficia - in premiera- de consiliere psihologica si psihoterapie in mod gratuit. 70.000 de ore de terapii pentru copii - Programul National - DIN GRIJA PENTRU COPIICopiii din Romania pot beneficia - in premiera - de consiliere psihologica si psihoterapie in mod gratuit. Peste 70.000 de ore de terapii - interventie psihologica si psihoterapeutica - sunt disponibile copiilor din Romania prin intermediul Programului National al Guvernului - DIN GRIJA PENTRU COPII. ... citeste toata stirea