In Romania, dragostea de drujba n-are leac! (P)

"Romania este oaia neagra a Europei" in privinta furtului de lemn, pentru ca "din pacate, toata aceasta cantitate de lemn furata din padurile din Romania nu se compara cu alte tari", a declarat europarlamentarul austriac Thomas Waitz.Thomas Waitz a venit la Iasi pentru a vedea, printre altele, cum dispar padurile centenare ale Iasului sub nasul fostului ministru al Mediului, Costel "Tabla" Alexe, cel care se incapataneaza sa sustina ca in judet totul e minunat si legal, in ciuda dovezilor ... citeste toata stirea