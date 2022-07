In Romania s-au construit doar 4 spitale de stat in ultimii 32 de ani. Doua sunt in Moldova - la Falticeni si Iasi

Doar 4 spitale au fost construite in intreaga tara in ultimii 32 de ani. Ultimele spitale construite au fost Spitalul Municipal din Falticeni, Spitalul Orasenesc din Mioveni, Spitalul de Copii Gomoiu din Bucuresti si Institutul Regional de Oncologie din Iasi.La Falticeni exista un spital nou din anul 2021. Proiectul pentru construirea Spitalului Municipal Falticeni a inceput in anul 1991.Lucrarile pentru Cladirea Spitalului Municipal din Falticeni au fost suspendate intre anii 1997 si 2011. ... citeste toata stirea