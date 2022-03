In "Saptamana Solidaritatii" de la United Business Center "Punem sangele in miscare" pentru ucrainenii tratati in spitalele din Romania

In "Saptamana Solidaritatii" de la United Business Center "Punem sangele in miscare" pentru ucrainenii tratati in spitalele din RomaniaForta ajutorului s-a propagat cu o viteza uluitoare in ultima perioada, iar "Saptamana Solidaritatii" de la United Business Center (UBC) isi propune sa extinda si mai mult acest comportament astfel incat solidaritatea fata de ucraineni sa se manifeste in mod continuu. In cadrul acesteia, va avea loc o campanie de donare de sange, intre 4 - 6 aprilie 2022, ce ... citeste toata stirea