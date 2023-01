In sfarsit, Costel Alexe a prezentat Bugetul judetului pe 2023. Cheltuieli de functionare mari, investitii infime

Propunerea de buget al administratiei judetului, afisata discret pe site-ul Consiliului Judetean, este prezentata public vineri, 27 ianuarie, si sa treaca prin plen saptamana viitoare, pe 1 februarie.Majoritatea din consiliu s-a grabit la ultima sedinta ordinara sa-si refaca randurile, dupa ce un consilier liberal a demisionat pe neasteptate, cu doar doua saptamani in urma. Prin urmare, se poate spune de pe acum ca bugetul pe anul in curs e ca si adoptat in forma prezentata pentru consultare ... citeste toata stirea