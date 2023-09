Dosarul "Flux" s-a urnit in sfarsit la Curtea de Apel. Dupa trei luni in care nu s-a putut gasi un magistrat care sa judece contestatia depusa de inculpati impotriva deciziei de incepere a judecatii. Analiza contestatiei a reinceput, dar cu o noua amanare, in timp ce pe holuri incepe sa se discute deja de prescriptia raspunderii penale.In dosarul "Flux", primarul Mihai Chirica, fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, omul de afaceri Tudor Chescu si alte doua persoane sunt judecate pentru ... citeste toata stirea