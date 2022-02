In timp ce Guvernul ii ingroapa in studii, proiecte si amanari pentru constructia autostrazilor, familiile indurerate isi plang rudele pierdute in accidente

Accidentul care a avut loc in aceasta dimineta pe raza comunei Baltati este cea mai mare tragedie rutiera din ultimii 13 ani de pe raza judetului Iasi. In 14 august 2009, un microbuz care efectua curse de transport persoane pe ruta Iasi - Scanteia a fost lovit in plin, la o trecere peste calea ferata, de un tren privat, iar 14 persoane aflate in autovehicul au decedat in urma impactului si doua au fost ranite.De atunci si pana astazi nu s-a schimbat mai nimic in dezvoltarea infrastructurii ... citeste toata stirea