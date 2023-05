Dupa tragicul accident din comuna Letcani in care un baietel a murit sub ochii tatalui sau pe trecerea de pietoni, intreaga comunitate din zona se zbate pentru a securiza si mai mult acea portiune de drum national. La ultima sedinta de Consiliu Local, oamenii au participat pentru a vedea clar ce se intampla cu podul promis."La final dl primar a tinut sa clarifice unele chestiuni in ceea ce priveste demersul de semaforizare pentru care a depus documentele pentru proiectarea lui cu termen de ... citeste toata stirea