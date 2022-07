In toamna, la Iulius Mall se va deschide primul magazin din Iasi al brandului Sinsay

Mereu cu spirit tanar si in pas cu trendurile, Iulius Mall Iasi vine cu o surpriza pentru clientii sai. In aceasta toamna, va fi inaugurat primul magazin din orasul Iasi al brandului Sinsay, parte a grupului polonez de moda LPP. Tot in reteaua de retail a companiei IULIUS a fost deschis si primul magazin Sinsay din judetul Iasi, inaugurat recent in proiectul Family Market Miroslava.Situat in unul dintre cele mai mari campusuri studentesti din tara, Iulius Mall Iasi este atractia in special a ... citeste toata stirea