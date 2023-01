In urma cu 16 ani i-a donat fiicei o portiune din ficat, iar acum a primit un rinichi. Record de transplanturi la Spitalul "Parhon": 54 intr-un an

Cele doua transplanturi de rinichi care au fost facute in ultima zi a anului 2022 au salvat vietile a doi barbati din Vaslui si Iasi (foto). Recoltarea de organe a avut loc la Bucuresti, iar interventiile de transplant au fost realizate chiar in seara de 31 decembrie la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi.Unul dintre barbatii care a primit sansa la o viata normala este Liviu Niticoi, in varsta de 47 de ani, care in urma cu 16 ani a fost donator pentru fiica sa. I-a donat fiicei sale o ... citeste toata stirea