In vacanta, dar la tine acasa. Muta-te la Atrium Garden, singurul complex rezidential care te trimite in concediu 12 luni pe an (P)

Vacanta este un moment iubit si asteptat de toata lumea. Cu toate acestea, nu suntem cu totii la fel de norocosi. Potrivit studiilor, 7 din 10 romani nu isi permit sa mearga in vacanta. Tocmai din acest motiv, complexul Atrium Garden a fost proiectat pornind de la ideea "in vacanta, dar la tine acasa!". De la an la an, acesta se dezvolta, de la doua blocuri ajungand deja la noua.De cum portile ansamblului se deschid, vei ramane uimit de comunitatea frumoasa, tanara si stabila care s-a ... citeste toata stirea