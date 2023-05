Inalta Curte se pronunta in dosarul de luare de mita si spalare de bani al procurorului Eva. DNA a cerut condamnarea acestuia la inchisoare cu executare. Pe 29 mai 2023, completul de 5 judecatori de la Inalta Curte se va pronunta in procesul in care procurorul Emilian Eva a fost condamnat pentru coruptie.In 2017, completul de 3 judecatori de la Inalta Curte l-a condamnat pe Eva, in prima instanta, la 2 ani si 11 luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita ... citeste toata stirea