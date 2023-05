Lucrarile pentru modernizarea sos. Bucium vor incepe in aceasta saptamana, a anuntat primarul Mihai Chirica, in sedinta Consiliului Local. Potrivit edilului, circulatia nu va fi inchisa in timpul lucrarilor. Cert este ca sos. Bucium este una dintre cele mai aglomerate strazi din oras, iar restrictiile care vor fi impuse vor duce, cel mai probabil, la destule ambuteiaje."In aceasta saptamana incep lucrarile pe sos. Bucium, pana la Vultur, paralel cu lucrarile de pe pasajul Socola. Nu vom ... citeste toata stirea