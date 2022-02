Inca 1.035 de noi cazuri de infectari cu COVID in Iasi in ultimele 24 de ore

In Iasi s-au inregsitrat in ultimele 24 de ore un numar de 1.035 de noi cazuri de infectari cu noul coronavirus, conform datelor oficiale furnizate de catre Grupul de Comunicare Strategica.La nivel national, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 40.018 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 19.887 mai mult decat in ziua anterioara. 4.123 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile ... citeste toata stirea