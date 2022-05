Inca 10 unitati de invatamant incluse in proiectul de reabilitare energetica

Dosarele pentru inca trei scoli sunt in lucru * in total numarul imobilelor pentru care s-au depus cereri de finantate trece de 30La propunerea conducerii Primariei, consilierii locali intruniti in sedinta extraordinara au aprobat depunerea spre finantare prin intermediul Planului National de Redresare si Rezilienta a proiectelor ce vizeaza reabilitarea energetica a mai multor unitati scolare din Iasi. "Se lucreaza de mai multa vreme la aceste proiecte. Mai sunt in lucru inca trei cladiri ... citeste toata stirea