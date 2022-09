Inca 14 parcometre in Iasi, pe langa cele 20 montate deja. Unde vor fi amplasate? Proiect pilot: parcare inteligenta

Primaria va monta noi parcometre in oras, in cursul lunii septembrie. Furnizarea aparatelor va fi facuta de catre firma Avitech SRL, cu care municipalitatea a incheiat un contract de aproape 500.000 lei, fara TVA. In total, este vorba despre 14 parcometre, in conditiile in care, in prezent, pe raza orasului, exista in jur de 20 de astfel de aparate.Potrivit lui Marian Nistor, sef serviciu Administrare Parcari din cadrul Primariei, noile parcometre vor fi montate in special in zone precum: str. ... citeste toata stirea