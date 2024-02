Inca 18 tramvaie noi la Iasi. Turcii bat polonezii in lupta pentru transportul din capitala Moldovei

Pe stazile Iasiului vor circula, in curand, inca 18 tramvaie noi si moderne, care vor fi livrate de compania turceasca Bozankaya. Turcii au reusit sa castige licitatia organizata de Primaria Municipiului Iasi.Astfel, chiar daca polonezii de la PESA, care au livrat si ei mai multe mijloace de transport in comun in capitala Moldovei, au contestat oferta depusa de compania din Turcia, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins plangerea depusa.Cand ajung tramvaiele in ... citește toată știrea