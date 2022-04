Inca doua blocuri propuse pentru anveloparea prin PNRR

In total, municipalitatea ieseana a formulat cereri de finantare pentru 11 imobileIntruniti in sedinta de indata, consilierii locali au aprobat ieri, includerea a inca doua imobile pe lista celor care ar putea beneficia de renovare energetica gratie fondurilor alocate prin intermediul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). In urma votului, blocul 968 - tronsoanele 4 si 5 aflat pe soseaua Nicolina nr. 37 si blocul DA - 3 situat pe bulevardul Dacia nr. 1, ambele aflate in ... citeste toata stirea