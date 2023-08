Durerea unei familii care si-a pierdut ruda inseamna o sansa la o viata mai buna pentru doi barbati din Botosani si din Galati, care au suferit interventii de transplant renal. Interventiile au fost facute de medicii de la Centrul de Transplant de la Spitalul "Dr. C.I.Parhon" din Iasi, dupa ce rudele unei persoane aflate in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe.Unul dintre beneficiari este un barbat in varsta de 45 de ani, din judetul Galati, se afla in program de dializa din ... citeste toata stirea