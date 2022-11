Inca o categorie de bugetari de lux: un director de la Spitalul de Copii cumuleaza pensia cu salariul

In ciuda discutiilor interminabile la nivelul Parlamentului Romaniei cu privire la cumulul pensiei cu salariul in functiile la stat si a interzicerii, partial, a acestui obicei, exista in continuare "bugetari de lux" in Iasi care beneficiaza de acest avantaj.Un astfel de caz este la Spitalul de Copii "Sfanta Maria" din Iasi, unde Natalia Dangeanu, director financiar contabil, a castigat concursul anul trecut, a iesit la pensie la 62 de ani, dar continua activitatea pana la 65 de ani. Intre ... citeste toata stirea