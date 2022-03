Inca o contestatie la ultimul lot al Axei Iasi-Suceava

Finala Eky Route - Daroconstruct e in desfasurare la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor.In ultima zi in care mai putea fi depuse contestatii, Eky Route a reclamat atribuirea contractului de lucrari pentru modernizarea a 40,6 km de drum judetean catre Daroconstruct. Lansat in licitatie prima data in 2019, odata cu celelalte doua loturi iesene ale Axei rutiere spre Suceava, al treilea segment pare unul blestemat.Procedura de licitatie a fost reluata dupa contestatii, care ... citeste toata stirea