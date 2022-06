Inca o crima la Iasi. Suspectul a fost prins

Politistii ieseni l-au gasit pe principalul suspect al crimei care a avut loc noaptea trecuta in centrul Iasului. Este vorba de Cezar Bercu.Noaptea trecuta, proprietarul unei case de pe strada Semnului au sunat la 112 precizand ca a gasit cadavrul unui barbat, langa trotuar. Medicii veniti la fata locului au incercat sa resusciteze barbatul insa acesta era deja mort.Politistii sositi la fata locului au observat ca barbatul are leziuni pe corp, asa ca au chemat criminalistii. In scurt timp, ... citeste toata stirea