Inca o "Vila Sonet" la Iasi, pentru copiii ucraineni

"Vila Sonet" nu e doar numele Casei Memoriale "Mihai Codreanu", ci si al serviciului social rezidential care va fi infiintat pentru protejarea a 43 de copii veniti cu cateva zile in urma din estul Ucrainei impreuna cu insotitorii lor.Serviciul va functiona in cadrul Centrului de Servicii Sociale Bucium si este destinat micutilor extrasi din infernul creat de armata rusa in Ucraina, precum si insotitorilor acestora. Masura urmeaza sa fie aprobata in urmatoarea sedinta de plen a Consiliului ... citeste toata stirea