Inca o zi cu peste 1.000 de noi cazuri de COVID in judetul Iasi

In judetul Iasi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore inca 1.037 de cazuri noi de COVID, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In urma cu o zi au fost depistate 1.305 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 31.683 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 2.572 mai putin decat in ziua anterioara. 3.388 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai ... citeste toata stirea