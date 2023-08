In prezent, municipalitatea are contracte in derulare in valoare de aproape 127 de milioane de lei pentru 39 de strazi si pasajul SocolaPrimarul Mihai Chirica a semnat contractul de incredintare a lucrarilor de modernizare a opt strazi: fundac Strugurilor si str.Poienilor (din zona Galata), str. Gloriei (din zona Nicolina), str. Alba lulia, str. Bucovinei si str. Calugareni (din zona Crucea Rosie), str. Podoleanu (din zona Moara de Vant) si str. Teascului (din zona Bucium).Licitatia a avut ... citeste toata stirea