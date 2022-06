Inca un barbat a ajuns la spital dupa explozia unei butelii

Un barbat in varsta de 50 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul Sf Spiridon din Iasi, dupa ce a fost victima exploziei unei butelii. Deflagratia a avut loc dimineata la ora 05.42, in localitatea Stornesti din comuna Sinesti.La fata locului au fost dirijate doua echipaje medicale de la SMURD - EPA Podu Iloaiei si TIM."In urma acestui eveniment, a rezultat o victima de sex masculin, in varsta de 50 de ani, constient, cu arsuri pe aproximativ 40-45% suprafata corporala, de grad 1-2, la ... citeste toata stirea