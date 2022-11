Inca un caz care arata ca radarele Politiei sunt decalibrate. In 2 secunde, o masina si-ar fi triplat viteza. Exclus!

Verificarile metrologice ale aparatelor radar folosite de Politia Rutiera par a fi facute in dorul lelii. Sanctiunea aplicata unui sofer pentru depasirea cu peste 80 km/h a vitezei legale in oras a fost anulata dupa ce judecatorii au remarcat ca masina acestuia a accelerat cu 75 km/h in doar doua secunde. Un caz similar s-a aflat pe masa judecatorilor si acum o luna.D.P. a fost oprit de politisti pe 8 ianuarie si sanctionat cu o amenda de 1.305 lei pentru faptul ca ar fi condus un autoturism ... citeste toata stirea