Inca un caz de infectare cu virusul West Nile transferat la Spitalul de Infectioase

Un nou caz de infectare cu virusul West Nile a fost adus la Spitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf. Parascheva" Iasi.Este vorba de o femeie in varsta de 48 de ani, din Botosani, care a fost adusa cu salvarea la spital dupa ce a cazut din picioare in via unde lucra.Initial a fost transportata la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi cu suspiciune de atac vascular cerebral. Examenul computer tomograf si consultul neurologic au exclus suspiciunea aceasta de diagnostic ... citeste toata stirea