La cateva zile dupa semnarea contractului pentru construirea conductei de apa de la Timisesti la Oteleni (173 milioane de lei), Conest SA in alianta cu Constructii Erbasu au mai incheiat un contract cu ApaVital.Este vorba de extinderea retelelor de apa si de canalizare in Zona Metropolitana Iasi, de data asta in partea de nord, pe raza municipiului Iasi si a comunelor Holboca si Rediu. De la valoarea estimata de 105 milioane de lei, contractul a fost semnat pentru 102,7 milioane. Santierul va ... citeste toata stirea