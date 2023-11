Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la existenta unor indicii referitoare la posibila savarsire de catre ALEXE COSTEL, fost Ministru al mediului, apelor si padurilor a infractiunii de fals in declaratii prevazuta de art. 326 din Codul Penal.Persoana evaluata nu a declarat in declaratiile de avere depuse in anul 2020, imprumutul in valoare de 107.600 Lei, reprezentand creditarea unei societati comerciale in cadrul ... citeste toata stirea