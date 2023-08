Modernizarea DN 28B care face legatura intre Tg. Frumos si Botosani se apropie de final - cel putin in judetul Iasi. Asa cum am mai relatat, in judetul vecin mai sunt probleme de rezolvat, inclusiv o portiune cu risc de alunecari de teren. In capatul din Tg. Frumos, lucrarile au fost subcontractate firmei Eky-Sam, care isi are baza principala chiar in zona. Firma ieseana nu se regaseste in asocierea condusa de fosta Aqua Parc, acum Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL.Este ... citeste toata stirea