Inca un tramvai Bozankaya a ajuns la Iasi

In aceasta saptamana a ajuns la Iasi cel de-al patrulea tramvai ultra-modern Bozankaya, in timp ce al cincilea se afla din drum spre capitala Moldovei. Primele vagoane produse de compania turca, destiante municipiului Iasi, se afla in depoul Companiei de Transport Public (CTP) inca din toamna, restul urmand sa ajunga la destinatie pana la sfarsitul acestui an. Potrivit reprezentantilor CTP, in prezent, procedura privind obtinerea agrementului tehnic de la Autoritatea Feroviara Romana