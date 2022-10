Incalzirea centrala in Iasi va costa peste 100 de milioane de euro. 60 de milioane se duc numai pe carbune

Costurile pentru achizitia si transportul carbunelui necesar in aceasta iarna la CET trec pragul de 300 milioane lei.Municipalitatea a anuntat ieri ca pretul final pentru care a incheiat contractul cu Vitol SA Geneva, furnizorul carbunelui, ajunge la aproape 415 dolari/tona, suma care cuprinde transportul huilei in portul Constanta (86 dolari/tona) si pretul mediu de achizitie al tonei de carbune cotat la bursele internationale in luna septembrie (circa 328 dolari).Tinand cont ca Primaria a ... citeste toata stirea