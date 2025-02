Incendiu de 61.000 de lei, in cartierul Alexandru!

* un tanar din Iasi este cautat dupa ce a incendiat un punct gospodaresc * in prima luna din acest an,nu mai putin de sapte platforme au fost incendiate, 43 de eurocontainere au fost distruse, doua kituri fotovoltaice au ars in totalitate, paguba ridicandu-se la peste 156.000 de leiUn tanar din Iasi este cautat de politie dupa ce a provocat intentionat un incendiu la un punct gospodaresc din oras, producand pagube de peste 61.000 de lei. Incidentul a avut loc in cartierul Alexandru cel Bun, ... citește toată știrea