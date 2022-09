Incendiu la Aeroportul Iasi. Pompierii au efectuat un exercitiu de simulare

I.S.U.J. Iasi - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al jud. Iasi si IASI Airport au organizat, astazi, un exercitiu cu forte si mijloace in teren, avand ca tema "Managementul integrat al interventiei serviciilor profesioniste, in cooperare cu alte forte, pentru gestionarea situatiilor de urgenta in cazul producerii unui incendiu la banda transportoare intr-un terminal, soldat si cu victime". Exercitiul de astazi a facut obiectul interventiei in situatia declansarii unui incendiu in zona de ... citeste toata stirea