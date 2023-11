Un incendiu s-a produs in aceasta dupa amiaza la un vagon de tren (stationat) in gara Barnova. Incendiul se manifesta mocnit la instalatia electrica a unui vagon. S-au autoevacuat 110 persoane.La locul incidentului s-au deplasat doua autospeciale de interventie si stingere si un echipaj pentru transportul victimelor multiple. Din primele informatii rezulta ca nu s-au inregistrat victime umane, ci doar pagube materiale. Se fac investigatii suplimentare pentru a determina conditiile in care s-a ... citeste toata stirea