Incendiu urias la Moldomobila! Zeci de pompieri se lupta cu flacarile

In urma cu putin timp a fost raportat un incendiu in judetul Iasi. Din primele informatii , acesta se manifesta la fabrica Moldomobila."La sosirea echipajelor la locul interventiei, incendiul se manifesta cu flacara si degajari de fum in interiorul halei pe o suprafata de aproximativ 300 mp.In urma incendiului au ars aproximativ 50 mp din acoperisul tip terasa cu invelitoarea bitumoasa si diverse deseuri, lacuri si solventi. A fost salvata cladirea in suprafata de aproximativ 70.000 mp.