Incep inscrierile in cresele iesene

Municipalitatea pune la bataie 620 de locuri dintr-un total de 1.060 de locuri disponibile in cadrul Directiie Crese * spre comparatie, in anul 2020, in perioada de inscrieri erau disponibile 325 de locuri, iar anul trecut au fost libere 601 locuriPrimaria Municipiului Iasi si Directia Crese pregatesc inscrierile pentru locurile disponibile. Directia Crese dispune de 1.060 de locuri in cele 12 crese, din care 620 sunt disponibile pentru inscrieri, iar restul sunt rezervate copiilor reinscrisi. ... citeste toata stirea