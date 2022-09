Incep lucrarile la doua noi sali de sport in Miroslava

Primaria comunei Miroslava a anuntat ieri inceperea proiectelor de construire a salilor de sport din Cornesti si Uricani. Fondurile pentru realizarea celor doua obiective sunt asigurate prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 al Uniunii Europene.Prima sala de sport va fi realizata in cadrul Scolii Gimnaziale "Dimitrie Anghel" Cornesti (in spatele Centrului de zi pentru copii Cornesti), iar cea de-a doua in cadrul Scolii Gimnaziale "Miron Barnovschi" Uricani (in curtea bazei ... citeste toata stirea