Incep lucrarile la Mall of Moldova de la ERA. Se construieste pe 20 de hectare

Dezvoltatorul imobiliar Prime Kapital a reautorizat proiectul "Mall of Moldova", iar lucrarile ar putea incepe in acest an. Investitia se va face pe 20 de hectare, unde va fi cel mai mare hipermarket din regiune. Sunt planificate 300 de magazine si 40 de restaurante.Reluarea lucrarilor in acest an pentru extinderea complexului ERA a devenit o certitudine. Investitorul Prime Kapital a reautorizat proiectul si a adus unele modificari fata de planul initial avizat in anul 2019. Indicatorii ... citeste toata stirea