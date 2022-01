Incep simularile pentru Evaluarea nationala sau Bacalaureat

Aproape 15.000 de elevi din judetul Iasi vor sustine in perioada 25 - 27 ianuarie o simulare fie a evaluarii nationale, fie a probelor scrise la bacalaureat. Activitatile de simulare sunt organizate de Inspectoratul Scolar in 172 de scoli pentru cei 8.045 de elevi de clasa a VIII-a si in 48 de unitatile scolare pentru cei 6.417 elevi din clasele a XII-a sau a XIII-a.Astazi, 25 ianuarie, de la ora 9.00, este programata proba scrisa la limba si literatura romana - atat la simularea pentru ... citeste toata stirea